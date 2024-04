I nuovi auricolari di Nothing sono ottimi e parlano pure con ChatGPT

Durante il suo Community Update in diretta da Tokyo, Nothing ha svelato due nuovi modelli di auricolari Bluetooth: parliamo di Nothing Ear e Nothing Ear (a), entrambi caratterizzati dall'iconico design trasparente, dalla grande attenzione all'audio e alla cancellazione del rumore e, un po' a sorpresa, dall'integrazione di ChatGPT (se usate in abbinamento a uno smartphone Nothing).

Nothing Ear I Nothing Ear (senza numerino, stavolta) sono la diretta evoluzione dei Nothing Ear (2), di cui riprendono completamente il design: si tratta di un modello esplicitamente rivolto agli audiofili, non solo per l'alta qualità sonora (ottenuta anche grazie al nuovo driver da 11 mm con diaframma in ceramica), ma anche e soprattutto per la possibilità di personalizzare il suono, sia in modo automatico tramite il profilo sonoro personale che può essere generato con un test uditivo, sia in modo manuale, tramite l'equalizzatore multibanda più avanzato del settore, che permette di selezionare precisamente la frequenza su cui operare e impostare il Q-factor, ossia l'ampiezza della banda di frquenze su cui l'equalizzazione avrà effetto. In più, i Nothing Ear supportano due diversi codec ad alta definizione, sia LDAC (fino a 990 kbps, 24bit/96 kHz) che LHDC 5.0 (fino a 1 Mbps, 24 bit /192 kHz). Migliora anche la cancellazione del rumore (fino a -45 dB, con una larghezza di banda fino a 5.000 Hz), disponibile anche in modalità adattiva, e l'autonomia, con 5,2 ore di autonomia con ANC attivo. Abbiamo già avuto modo di testare i Nothing Ear nelle scorse settimane e potete leggere la nostra recensione qui.

Nothing Ear (a) I Nothing Ear (a) sono il fratello minore, dedicato a utenti meno esperti nella personalizzazione del suono, che cercano un paio di cuffiette affidabili e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, senza preoccuparsi troppo dell'equalizzazione del suono. Rispetto gli Ear, cambia la forma del case e arriva anche l'eccentrica colorazione gialla. Ma il fatto che siano destinate a un pubblico più ampio non vuol dire che suonino male, anzi: anche in questo caso il driver è da 11 mm e, grazie anche al tuning di Nothing, la qualità audio è molto buona, con supporto al codec ad alta definizione LDAC (con tanto di certificazione Hi-Res Audio). Anche in questo caso l'ANC arriva a fino -45 dB (con modalità adattiva) e l'autonomia è di 5,5 ore con cancellazione del rumore attiva con una singola carica. Se volete saperne di più, è già online la nostra recensione.

ChatGPT integrato

Un'importante novità rispetto al passato è l'integrazione di ChatGPT, disponibile solo per chi utilizza uno smartphone Nothing aggiornato all'ultima versione di Nothing OS. Grazie a questa collaborazione, gli utenti potranno parlare facilmente col più famoso chatbot di IA generativa grazie al pinch-to-speak, che permette di parlare con ChatGPT con un'interazione diretta tramite gli auricolari.

Uscita e prezzo