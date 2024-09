Nothing si prepara al lancio di un nuovo prodotto audio il 24 settembre: arrivano le ''Ear Open''?

A poco meno di due settimane dal debutto in Italia del Nothing Phone (2a) Plus, l'azienda di Carl Pei si prepara a presentare un nuovo prodotto. Quest'anno è stato particolarmente impegnativo per Nothing che, nonostante il lancio di svariati dispositivi anche da parte del suo sub-brand CMF, decide di concludere (presumibilmente) il 2024 con l'ennesimo prodotto (di seguito vi lasciamo le nostre guide aggiornate con i migliori smartphone Android e i migliori auricolari Bluetooth). Purtroppo per i fan, non si tratterà del prossimo top di gamma, il cui arrivo è previsto per il prossimo anno, ma di nuovi auricolari ''open'' in arrivo il 24 settembre.

Con ''cuffie open-ear'' si fa riferimento al particolare design degli auricolari che, come si può intendere dal nome, permette di lasciare libero il condotto uditivo, a differenza delle più classiche in-ear.

Come esempi di open-ear, abbiamo le cuffie a conduzione ossea oppure i recenti Huawei FreeClip.