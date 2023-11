Nothing prepara una novità per gennaio 2024: nuove cuffie o sorpresa?

L'azienda è stata fondata dall'ex numero 1 di OnePlus e ha subito attirato non poche attenzioni per il design dei suoi dispositivi, caratterizzata da un interessante concept trasparente . Torniamo a parlarne perché presto potrebbero arrivare delle novità proprio da Nothing.

Stando infatti a quanto riferito da un fonte attendibile a Mashable, Nothing dovrebbe lanciare un nuovo prodotto per gennaio 2024. Di cosa si tratta? Difficile che sarà un nuovo smartphone: Nothing Phone (1) e Nothing Phone (2) sono stati lanciati nel periodo estivo, con l'ultimo modello arrivato lo scorso luglio.

E allora tutte le ipotesi convergono verso un nuovo modello di cuffie true wireless. Potrebbe infatti trattarsi delle Nothing Ear (3). Non è però escluso che possa anche trattarsi di un nuovo modello di Ear Stick.

Insomma, possiamo aspettarci delle novità che riguardano i prodotti audio di Nothing, probabilmente coerenti con il design che abbiamo visto finora per tutti i prodotti dell'azienda.

Sarà interessante capire se ci saranno anche delle novità hardware e software. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.