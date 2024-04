Nothing esce allo scoperto con le nuove cuffie, e ci sarà una sorpresa

Nothing si prepara a importanti novità che riguardano il mercato dei suoi prodotti audio , che poi è quello dal quale la sua avventura è iniziata ufficialmente nel 2021. L'azienda finalmente esce allo scoperto in merito al lancio del suo prossimo prodotto.

Arriveranno dunque la terza generazione di Nothing Ear e le nuove Nothing Ear (a). Quest'ultimo è un prodotto inedito , ma possiamo facilmente ipotizzare che si tratterà di un modello più economico rispetto alle Ear standard, il quale probabilmente presenterà una scheda tecnica e funzionalità software meno spinte rispetto al modello classico.

La sorpresa però consiste nel fatto che ci saranno non uno ma ben due nuovi modelli . Dunque, Nothing raddoppia e intende farlo con un modello Ear (a) .

L'azienda ha infatti pubblicato un nuovo contenuto su X, con il quale conferma che il prossimo 18 aprile ci saranno importanti novità per i suoi prodotti audio. Arriveranno le nuove Nothing Ear , la terza generazione delle cuffie true wireless con la quale Nothing ha avviato la sua avventura nel mercato tech.

L'altra novità comunicata da Nothing consiste nel cambio di strategia nel nominare i suoi prodotti. Addio ai numeri seriali, e pertanto le nuove cuffie si chiameranno semplicemente Nothing Ear, focalizzate maggiormente sulla natura del prodotto.

Mancano ancora un paio di settimane all'evento ufficiale di Nothing, e possiamo aspettarci che prima del suo svolgimento emergeranno ulteriori dettagli in merito ai nuovi prodotti audio di Nothing. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle prossime novità.