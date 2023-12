Nothing sulle orme di Google: nascono i primi rumor sul prossimo Phone

Nothing è uno degli ultimi brand arrivati nel mondo della tecnologia e non vuole di certo rimanere dietro alla concorrenza. Iniziando con gli auricolari true wireless e includendo gli smartphone, l'azienda di Carl Pei è riuscita ad attirare l'attenzione nonostante i pochi dispositivi rilasciati nella sua breve attività. Eppure sembra che sia in arrivo un nuovo smartphone, stando a quanto riportato da due leaker: Abhishek Yadav in un post su X svela che un nuovo dispositivo di Nothing e una nuova batteria hanno fatto capolino sul sito del BIS, il Bureau of Indian Standards, dove sono stati registrati anche il Nothing Phone (1) e il Phone (2).

Infatti, dall'immagine che ha riportato, è possibile vedere i numeri dei modelli: A063 coincide con il Phone (1), A065 corrisponde al Phone (2) e di conseguenza il A142 dovrebbe coincidere con un nuovo smartphone, ma il leaker si chiede se questo sarà il prossimo Nothing Phone (3) o il Phone (2A). Per Nothing questo potrebbe essere l'inizio di una serie A come ha fatto Google: rilasciare un secondo dispositivo all'interno dell'anno con caratteristiche inferiori rispetto al top di gamma, ma che può garantire un'ottima esperienza del brand. A versare benzina sul fuoco ci pensa l'altro leaker, Sanju Choudhary, che sempre tramite un post su X sostiene che un nuovo Phone di Nothing è in arrivo, ma non sarà il Phone (3), bensì il Phone (2A). Per dare forza alle sue parole, allega un'immagine sfocata del presunto nuovo dispositivo, dalla quale non si può evincere molto.