Nothing Phone (2a) Community Edition: potreste crearlo proprio voi

Nothing invita tutta la community a collaborare per creare una versione personalizzata di Nothing Phone (2a).

Nothing Phone (2a) è appena arrivato sul mercato, dopo mesi di rumor e anticipazioni da parte di Nothing. E ora la stessa Nothing annuncia un interessante progetto per creare Nothing Phone (2a) Community Edition. L'iniziativa di Nothing ha al centro la sua community, un concetto che da sempre è stato importante per l'azienda. E proprio la community potrebbe collaborare per ideare e creare una nuova versione di Nothing Phone (2a).

Stiamo parlando di The Community Edition Project, un'iniziativa congiunta con i membri della community del brand per progettare, costruire, confezionare, personalizzare e lanciare una nuova variante di Phone (2a). Il progetto si struttura in quattro fasi, le quali dureranno sei mesi. Andiamo a vedere in cosa consisteranno: Fase 1 - Hardware design da marzo 2024: in questa fase dovrà essere progettato il nuovo look per l'hardware di Phone (2a). Il vincitore avrà l'opportunità di collaborare con il team di design industriale londinese di Nothing per dare vita alla propria idea. Le iscrizioni a questa fase saranno aperte a tutti a partire dal 26 marzo 2024.

da marzo 2024: in questa fase dovrà essere progettato il nuovo look per l'hardware di Phone (2a). Il vincitore avrà l'opportunità di collaborare con il team di design industriale londinese di Nothing per dare vita alla propria idea. Le iscrizioni a questa fase saranno aperte a tutti a partire dal 26 marzo 2024. Fase 2 - Wallpaper design da maggio 2024: in questa fase si dovrà progettare una serie di sfondi che si integrino con il design dell'hardware scelto. La collezione vincente verrà fornita già preinstallata su Phone (2a) - Community Edition.

da maggio 2024: in questa fase si dovrà progettare una serie di sfondi che si integrino con il design dell'hardware scelto. La collezione vincente verrà fornita già preinstallata su Phone (2a) - Community Edition. Fase 3 - Packaging design da giugno 2024: si tratta della fase in cui verrà richiesto di concepire un nuovo design per il packaging del prodotto.

da giugno 2024: si tratta della fase in cui verrà richiesto di concepire un nuovo design per il packaging del prodotto. Fase 4 - Campagna di marketing da luglio 2024: in questa fase i partecipanti dovranno ideare e presentare una proposta creativa per il marketing di Phone (2a) - Community Edition. Il tutto con il supporto del team Brand & Creative di Nothing.

Tutti gli utenti della community di Nothing potranno partecipare a ciascuna delle quattro fasi descritte. Sarà necessario quindi iscriversi entro i termini previsti per ogni fase. Per ogni fase si svolgeranno delle votazioni, le quali ovviamente coinvolgeranno la community stessa. Non ci sono vincoli sul numero di fasi alle quali si partecipa. I quattro vincitori di categoria saranno ospitati dal team di Nothing a Londra per il lancio del Community Edition Project. Per maggiori dettagli sull'iniziativa e su come iscriversi vi suggeriamo di consultare il sito ufficiale di Nothing.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.