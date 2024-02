Nothing Phone (2a) è stato mostrato al pubblico: e noi lo abbiamo ammirato

Manca sempre meno al lancio ufficiale del nuovo smartphone di Nothing, e l'azienda fa di tutto per anticiparlo e aumentare le aspettative. Parliamo ovviamente di Nothing Phone (2a), il dispositivo che per la prima volta si mostra in maniera ufficiale.

Le immagini che trovate in basso e in copertina ci mostrano per la prima volta in maniera ufficiale come sarà il design del nuovo smartphone di Nothing. Vediamo un design sicuramente originale, per quanto riguarda la parte posteriore.

Le due fotocamere posteriori mimano, come dice Nothing stessa, degli occhi e sono poste centralmente. Attorno troviamo la bobina NFC, con un design circolare che coinvolge tutti gli elementi della scocca posteriore fino ad arrivare agli angoli arrotondati.