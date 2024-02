Nothing Phone (2a) è stato battezzato

Dopo settimane di rumor e anticipazioni, arriva il battesimo ufficiale per il prossimo smartphone di casa Nothing. L'azienda ha infatti annunciato ufficialmente come si chiamerà il suo prossimo dispositivo di fascia media.

Parliamo di Nothing Phone (2a), il nuovo modello di Nothing del quale abbiamo sentito parlare in diverse occasioni nelle scorse settimane. Ora Nothing ha appena comunicato che il nuovo modello si chiamerà ufficialmente Nothing Phone (2a).