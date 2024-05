Nothing Phone (2a) vende come il pane: quasi tutte le versioni sono esaurite

C'è poco da dire: Nothing Phone (2a) è un medio gamma molto ben riuscito e non sorprende sapere che quasi tutte le versioni sono esaurite (a proposito, avete visto la nostra recensione ?).

I dati di vendita

Ma quanto ha venduto? Non si sa esattamente, ma Nothing ha dichiarato che a un'ora dal lancio erano state vendute 60.000 unità ed entro 24 ore ne erano state venduti 100.000 .

Certo, non è esente da difetti, ma è un pacchetto ben riuscito a un prezzo allettante, 349 o 399 euro, oltre a essere dotato di caratteristiche uniche come i LED Glyph .

La situazione dello stock

Nondimeno, è indubbio che se adesso andate sul sito di Nothing sarete delusi. Selezionando Nothing Phone (2a) troverete la disponibilità solo del modello da 8/128 GB nero, con consegna tra il 9 e il 15 maggio a seconda del metodo di spedizione.

Gli altri modelli sono fuori stock, ed è possibile solo essere avvisati per quando saranno disponibili. In una sezione del sito c'è scritto che per la versione Nero/Bianco Latte 12/256GB, la data di spedizione prevista è 30 maggio 2024, mentre per la versione Bianco Latte 8/128GB la data di spedizione prevista è il 21 maggio 2024.