Il nuovo Nothing Phone (2a) si fa vedere in due foto dal vivo

Manca sempre meno al lancio del nuovo smartphone di Nothing, ovvero il modello (2a). In attesa dell'uscita, un'indiscrezione ha consentito di dare un'occhiata più avvicinata al dispositivo. In particolare, nonostante la cover intorno al telefono, si può osservare il display che presenta un ritaglio punch-hole. Sul posteriore, invece, spazio a due sensori fotografici. In tal senso, il principale dovrebbe essere un Samsung GN9 da 50 MP mentre il secondo, un Samsung JN1, dovrebbe essere un obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 MP.

Il pannello dovrebbe essere di tipo AMOLED da 6,7" con risoluzione FHD+ ed una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il processore scelto, invece, potrebbe essere il Dimensity 7200 di MediaTek, affiancato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, il nuovo Nothing (2a) potrebbe debuttare al costo di circa 400 euro. Non mancherebbero, poi, i controlli Glyph simili a quelli che si trovano su Phone (2).