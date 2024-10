Com'è un telefono pensato dagli appassionati? Fosforescente! Ecco Phone (2a) Plus Community Edition

A poco meno di due mesi dal lancio, l'ottimo Phone (2a) Plus (ecco la nostra recensione , nel caso ve la siate persa) fa ancora parlare di sé: Nothing ha infatti lanciato una versione "pensata" dai fan.

Un'azienda che guarda alla comunità di appassionati

Conosciamo bene l'attenzione al marketing di Nothing, ma forse non tutti sanno la sua devozione alla comunità di appassionati.

Dall'hardware agli sfondi, tutto è stato pensato dai fan

In sei mesi sono stati selezionati i vincitori, Astrid Vanhuyse & Kenta Akasaki, Andrés Mateos, Ian Henry Simmonds e Sonya Palma , e sviluppato il progetto insieme a Nothing.

Il telefono: ispirato dalle lucciole

Nothing si affida spesso a insetti e animali come testimonial per i suoi dispositivi: pensiamo alla libellula per le Ear (open), allo scarabeo per le Ear e alla rana per le Ear (a).

Ora per il nuovo Phone (2a) Plus Community Edition, un'edizione caratterizzata da un retro fosforescente, sono state chiamate in causa le lucciole.

Partiamo dalla parte più interessante: l'hardware. Ovviamente le caratteristiche tecniche del dispositivo sono le stesse del modello standard.

Astrid Vanhuyse e Kenta Akasaki hanno però collaborato con il Design Director di Nothing, Adam Bates, e con la Designer di CMF by Nothing, Lucy Birley, per dare vita al loro concetto di Phosphorescence, pur preservando l'identità principale del device.

Per questo sono state utilizzate finiture in materiale fosforescente di colore verde, in modo da emettere una luce tenue in ambienti bui da alcuni elementi del retro del telefono. In pratica Nothing ha creato una cover posteriore con elementi fosforescenti.

Questa caratteristica è puramente analogica, non richiede alcuna fonte di alimentazione e può durare per ore prima di spegnersi gradualmente fino a ricaricarsi alla luce del giorno.