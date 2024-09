Nothing ha presentato oggi il suo nuovo smartphone Phone (2a) Plus, un dispositivo che abbiamo già avuto modo di scoprire (il nostro precedente articolo). Tra i suoi punti di forza, il processore MediaTek 7350 Pro 5G, l'iconico design (con qualche piccola novità rispetto al Phone (2a) e due nuove colorazioni: grigio metallizzato e nero rivisitato. Aspetto ancora più importante, l'azienda ha ufficializzato il debutto in Italia ed il prezzo di vendita: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Quando debutterà e quanto costerà Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2a) Plus sarà disponibile in Italia nell'unica configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il prezzo di vendita sarà pari a 449 euro e l'acquisto si potrà effettuare su nothing.tech, amazon.it, MediaWorld dal 10 settembre. Il dispositivo, come accennato all'inizio, sarà disponibile nelle seguenti tonalità: grigio metallizzato e nero rivisitato. Sul nuovo smartphone, infine, si è espresso anche Carl Pei, CEO di Nothing, il quale ha dichiarato: "Dopo il successo di Phone (2a), diventato il nostro smartphone più venduto, siamo entusiasti di presentare Phone (2a) Plus. Questa variante aggiornata presenta un processore esclusivo, una fotocamera frontale migliorata e un nuovo design metallico. In vista del lancio di Phone (3) nel 2025, Phone (2a) Plus è destinato a coloro che sono entusiasti di Phone (2a) ma che cercano prestazioni ancora più elevate".

Riepilogo delle specifiche di Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2a) Plus potrà contare sul chip MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G (TSMC a 4 nm), che dovrebbe garantire delle prestazioni leggermente superiori rispetto a quelle di Phone (2a). Il display da 6,7" sarà di tipo AMOLED con risoluzione FHD+ (con una luminosità di picco di 1.300 nits). Il comparto fotografico sarà composto da tre sensori da 50 MP. Scendendo nei particolari, il sensore principale avrà un obiettivo f/1.88 e sarà affiancato da una lente ultrawide con campo visivo di 114°. Il vero upgrade rispetto al modello precedente, però, è rappresentato dal sensore anteriore, ora in grado di girare video in 4K a 30 FPS (quello di Phone (2a) si fermava a 32 MP). La batteria, invece, è da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 50 W, che consente di raggiungere l'autonomia di un giorno in meno di 20 minuti, quasi il 10% in più rispetto a Phone (2a). Sul piano del software, a bordo troviamo Nothing OS 2.6 (basato su Android 14), che vede l'introduzione di widget ancora più funzionali, tra cui News Reporter, che sfruttando l'AI riesce ad aggregare notizie quotidiane in un formato intuitivo. Sugli aggiornamenti futuri, poi, l'azienda è stata chiara: "A differenza della maggior parte dei dispositivi di questa categoria, Phone (2a) Plus è dotato di Android 14 e di ben tre anni di aggiornamenti software e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza".

Il “solito” ed iconico design

Oltre ai due nuovi colori, Nothing Phone (2a) Plus presenta una finitura metallica che secondo l'azienda "ricorda un macchinario, offre una nuova espressione premium del linguaggio di design di Nothing, evidenziando al contempo gli aggiornamenti all'avanguardia di Phone (2a) Plus". Ancora, le fotocamere all'interno della bobina NFC "rappresentano due occhi seduti di fronte a un hub di intelligenza e comunicazione simile a un cervello. Il design del sistema a griglia circolare centralizza la fotocamera, garantendo un aspetto coerente e accattivante che rende Phone (2a) Plus un'altra icona immediata". Infine, non mancherà l'iconica Glyph Interface, che secondo Nothing favorisce "Un nuovo modo di interagire con lo smartphone che incoraggia le persone ad abbassare lo schermo e a fare riferimento a schemi luminosi e sonori per ottenere informazioni chiave".

