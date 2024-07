Nothing Phone (2a) raddoppia: il 31 luglio arriva il modello Plus!

Ebbene, Nothing a breve vi accontenterà, perché il 31 luglio presenterà l'inatteso Nothing Phone (2a) Plus (a proposito, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori smartphone Android sul mercato ).

Cosa si sa di Nothing Phone (2a) Plus

Lo diciamo subito: su Nothing Phone (2a) Plus non si sa praticamente niente. Il dispositivo è apparso per la prima volta sulla pagina X di Nothing con un disegno in pixel art, che potete vedere qui sotto.

Mukul Sharma ha scoperto che l'operatore indiano Jio ha messo in elenco un Nothing Phone (2a) Plus nel suo database e appena pochi minuti fa la stesso Nothing ha effettivamente annunciato sulla sua pagina X il lancio di Nothing Phone (2a) Plus il 31 luglio.

Al post ne è seguito un altro con un semplice " + " come testo, e in rete i leaker si sono scatenati.

Nothing usa creature Pokémon per i nomi in codice dei suoi dispositivi, e il Phone (2a) si chiamava Aerodactyl. Il disegno del post è Mega Aerodactyl, ovvero un Aerodactyl Megaevoluto , il che ha avviato una serie di speculazioni in rete riguardanti un nuovo dispositivo basato su Nothing Phone (2a).

Plus. More. Extra. Get ready for Phone (2a) Plus on 31 July. pic.twitter.com/AP7JEy8D94

Ma cosa aspettarsi dal dispositivo? Come dicevamo in apertura, non sappiamo niente. Già è curioso che Nothing avvii una campagna di marketing così a ridosso del lancio (probabilmente per non avere un impatto negativo sulle vendite di Nothing Phone (2a)), ma il dispositivo non è apparso in nessuna anticipazione.

L'unica cosa che sappiamo riguarda il testo del post qui sopra: Plus, More, Extra.

Rispondendo alla domanda se sarà il Community Edition, il dipendente di Nothing ha scritto No, mentre a chi gli chiedeva se sarà più grande, ha detto che vorrebbe rispondere con un gioco di parole, ma non può perché il capo legge i post.

Già Nothing Phone (2a) ha uno schermo da 6,7 pollici, quindi non crediamo che il Plus avrà effettivamente uno schermo di dimensioni maggiori. Forse a guardare l'immagine possiamo aspettarci qualcosa legato alla musica (l'immagine ricorda vagamente le tracce di un vinile), ma è veramente un'ipotesi azzardata.

Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.