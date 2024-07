Plus non vuol dire più grande: trapelate le specifiche del Nothing Phone (2a) Plus

Nothing è un'azienda che nell'ultimo periodo è stata piuttosto attiva sia con il suo brand sia con il brand CMF, con i quali ha lanciato in pochi mesi il Nothing Phone (2a), il CMF Phone (1), degli auricolari e uno smartwatch. Ma la sua attività non finisce qui, perché a breve arriverà il Nothing Phone (2a) Plus, del quale sono trapelate le specifiche tecniche.

Le specifiche tecniche del Nothing Phone (2a) Plus

Sembra che il Nothing Phone (2a) Plus voglia presentarsi come una versione potenziata del Phone (2a), che fin dal suo lancio ha stupito tutti, arrivando a vendere migliaia di unità in pochissimo tempo, anche grazie al suo prezzo competitivo, che l'ha mandato velocemente all'interno della nostra classifica di migliori smartphone. Un primo assaggio delle specifiche è stato fornito da Nothing stessa, che con un post su X ha rivelato che lo smartphone avrà un MediaTek Dimensity 7350 Pro, un processore inedito, che dovrebbe essere realizzato ad hoc per l'azienda e che dovrebbe garantire una velocità del 10% superiore rispetto al Nothing Phone (2a).

Le altre specifiche, invece, arrivano in esclusiva da Smartprix.com, che ha confermato che il Nothing Phone (2a) Plus avrà un display simile a quello del Phone (2a), cioè da 6,7 pollici OLED con risoluzione Full HD+ e con refresh rate a 120 Hz, protetto da un Gorilla Glass 5 di Corning e sotto al quale sarà presente un lettore di impronte digitali. Il comparto fotocamere sembra riprendere quello del Phone (2a) con due fotocamere posteriori da 50 MP, divise in principale con OIS e grandangolare, mentre la fotocamera frontale passerà da 32 MP a 50 MP. La batteria dovrebbe essere una 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 50W, rispetto ai 45W del Phone (2a). Il Nothing Phone (2a) Plus dovrebbe uscire con due tagli di RAM LPDDR5, uno da 8 GB e uno da 12 GB, uniti ad un'unica configurazione di memoria interna da 256 GB UFS 3.1. Infine, saranno presenti gli iconici glifi, NFC e gli speaker stereo, come sul suo fratello minore. Allo stesso modo il Nothing Phone (2a) Plus arriverà con NothingOS basato su Android 14 e riceverà 3 anni di aggiornamenti software e 4 anni di patch di sicurezza.

