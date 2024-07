Presentato Nothing Phone (2a) Plus: ce n'era davvero bisogno a così breve distanza?

Nothing ha presentato Phone (2a) Plus, il nuovo smartphone equipaggiato con il processore MediaTek 7350 Pro 5G e con il nuovo sensore fotografico frontale da 50 MP. "Dopo il successo di Phone (2a), che è diventato il nostro smartphone più venduto, siamo entusiasti di presentare Phone (2a) Plus. Questa variante aggiornata presenta un processore esclusivo, una fotocamera frontale migliorata e un nuovo design metallico. In vista del lancio di Phone (3) nel 2025, Phone (2a) Plus è destinato a coloro che sono entusiasti di Phone (2a) ma che cercano prestazioni ancora più elevate", ha dichiarato Carl Pei, CEO di Nothing. Scopriamo nei dettagli il nuovo dispositivo.

Il design di Nothing (2a) Plus

Il nuovo smartphone è disponibile in due nuovi colori: grigio metallizzato e nero rivisitato. Per il resto il design non è molto lontano da Phone (2a). Infine, il design del sistema a griglia circolare centralizza la fotocamera, garantendo un aspetto coerente e accattivante che rende Phone (2a) Plus riconoscibile. Inoltre, è il dispositivo Nothing più sottile, misurando 2,1 mm simmetricamente su tutti e quattro i lati dello schermo. Questo risultato favorisce un rapporto screen-to-body del 91,65%, reso possibile dalla combinazione di un pannello flessibile con l'ingegneria strutturale.

Le performance del nuovo smartphone di Nothing

Al centro di tutto c'è il processore MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, con 8 core che funzionano fino a 3,0 GHz, quasi il 10% in più di CPU rispetto a Phone (2a). Il tutto è supportato da una GPU ARM Mali-G610 MC4 con frequenza di clock di 1,3 GHz, che è del 30% più veloce nei giochi rispetto a Phone (2a). Presente, poi, la tecnologia Smart Clean di Nothing, che cancella regolarmente i file di sistema inutilizzati. Infine, le ottimizzazioni NTFS per trasferimenti di file ultraveloci e RAM Booster per un massimo di 20 GB di RAM effettiva.

Triplo sistema di fotocamere da 50 MP

Nothing Phone (2a) Plus è equipaggiato con tre sensori fotografici da 50 MP. In particolare, sul posteriore c'è quello principale (con obiettivo f/1.88) e quello ultra-wide con campo visivo di 114°. Sull'anteriore, invece, il nuovo sensore è in grado di catturare video in 4K a 30 FPS (Phone (2a) si fermava a 32 MP). Sul piano software, è presente il TrueLens Engine con AI Vivid Mode, costituito da algoritmi avanzati che producono foto realistiche, ricche di colori e dettagli. La funzione Ultra XDR, sviluppata in collaborazione con Google, che migliora l'illuminazione in condizioni difficili regolando la luminosità dei pixel fino a 5 volte. Altre funzioni includono Motion Capture per scatti d'azione privi di sfocature, Night Mode per migliorare la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, e AI Portrait Optimiser per scatti di gruppo.

Display, batteria e ricarica

Phone (2a) Plus è dotato di un display AMOLED flessibile FHD+ da 6,7" (con una luminosità di picco di 1300 nits e supporto al refresh rate da 120 Hz). In tal senso, la presenza della tecnologia Active Matrix garantisce un controllo preciso su ogni pixel. La batteria ha una capacità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 50 W, che permette di raggiungere l'autonomia di un giorno in meno di 20 minuti. Infine, dovrebbe essere in grado di mantenere oltre il 90% della sua capacità anche dopo 1.000 cicli di ricarica.

Nothing OS/AI e Glyph Interface

A bordo troviamo Nothing OS 2.6, che vede l'introduzione del widget News Reporter, un digest giornaliero che sfrutta la tecnologia AI per aggregare le notizie quotidiane in un formato semplice e intuitivo, letto ad alta voce da Tim Holbrow, CFO di Nothing. È disponibile su tutti gli smartphone Nothing attraverso l'applicazione Nothing Widgets su Google Play Store. Il sistema AI è capace di sintetizzare gli articoli in lingua inglese, convertendoli in audio, in riassunti di 1 minuto, per un totale di 8 storie al giorno. A differenza della maggior parte dei dispositivi di questa categoria, Phone (2a) Plus è dotato di Android 14 e di ben tre anni di aggiornamenti software e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Sul retro dello smartphone troviamo Glyph Interface, che conserva tutte le funzionalità di Phone (2a), tra cui il Glyph Timer e il Glyph Progress che utilizza integrazioni di terze parti, illuminando al contempo la nuova estetica metallica di Phone (2a) Plus.

Nothing punta sulla sostenibilità

Phone (2a) Plus presenta un'impronta di carbonio di 53,34 kg CO²e. Inoltre, a riprova dell'impegno sul fronte ambientale di Nothing, il nuovo smartphone contiene: Alluminio riciclato al 100% utilizzato per il telaio centrale

Stagno riciclato al 100% su 5 circuiti stampati

Lamina di rame riciclato al 100% sul circuito stampato principale

Acciaio riciclato su 24 parti di stampaggio in acciaio

Oltre il 50% delle parti in plastica proviene da fonti sostenibili.

Gli scarti di plastica della linea di produzione Ear (2) vengono riutilizzati per Phone (2a) Plus.

Disponibilità, prezzi e vantaggi

Su questo punto occorrerà attendere ancora un pò. Difatti, l'azienda ha specificato che la disponibilità sul mercato e i prezzi saranno annunciati a settembre.