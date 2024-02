Nothing Phone (2a) si svela totalmente: i render in anteprima

Dopo numerose indiscrezioni, sono trapelati anche i rendering della stampa del nuovo smartphone di Nothing, ovvero Nothing Phone (2a). Entrando nei particolari, rispetto a Phone (2), questo dispositivo ha un numero inferiore di strisce LED al posteriore: dovrebbero essere tre invece di undici. Ovviamente, si tratta di una scelta finalizzata al contenimento dei costi, così come l'assenza quasi sicura del supporto alla ricarica wireless.

Inoltre, dalle immagini sembrerebbe che Nothing abbia scelto l'impiego della plastica invece del metallo. Anche in questo caso, la decisione dell'azienda si spiegherebbe con la volontà di ridurre i costi di produzione ed offrire, così, agli utenti un prezzo di vendita piuttosto limitato. In tal senso, secondo le precedenti indiscrezioni, in Europa la variante base dovrebbe costare 349 euro, mentre quella "premium", ovvero con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna potrebbe toccare quota 399 euro.