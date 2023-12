Nothing Phone 2a: la scheda tecnica potrebbe stupirvi

Finora abbiamo visto due modelli di Nothing, il primo che è arrivato sul mercato come un dispositivo di fascia media , mentre il secondo è arrivato con un prezzo più alto e una scheda tecnica aggiornata ma sicuramente non da top di gamma assoluto. Ora siamo di fronte a Nothing Phone 2a .

Nothing è un'azienda che ormai da un paio d'anni è presente nel settore di mercato degli smartphone , con i suoi prodotti che si rendono sicuramente riconoscibili per il particolare design posteriore.

Dell'esistenza di questo smartphone siamo venuti a conoscenza negli ultimi tempi. Nothing ha lasciato trapelare qualche primo dettaglio sul dispositivo, e successivamente ha annunciato che sarà presente al prossimo Mobile World Congress di Barcellona. Al momento dell'annuncio ci siamo detti che sarebbe stato troppo presto per vedere un Nothing Phone 3, ma non per vedere un Phone 2a.

La nomenclatura trapelata per questo modello ci ha fatto pensare che si sarebbe potuto trattare di un dispositivo di fascia media, più bassa rispetto all'attuale Phone 2.

Un po' come avviene per i Pixel di Google. Ma nelle ultime ore sono arrivati importanti dettagli su cosa attenderci dalle specifiche tecniche:

Display : OLED con refresh rate a 120Hz

: OLED con refresh rate a 120Hz Processore : MediaTek Dimensity 7200

: MediaTek Dimensity 7200 RAM : 8 GB

: 8 GB Storage interno : 128GB

: 128GB Fotocamera posteriore : doppia fotocamera con sensore principale a 50 megapixel

: doppia fotocamera con sensore principale a 50 megapixel Sistema operativo : Nothing OS 2.5 con Android 14

: Nothing OS 2.5 con Android 14 Personalizzazioni: controlli Glyph simili a quelli che si trovano su Phone 2

Dunque, la scheda tecnica di Phone 2a sembra delineare un dispositivo di caratura molto simile al Phone 2. Anzi, sembra che arriveranno delle novità come un nuovo design della cover posteriore e un aggiornamento della piattaforma Glyph.

Allora la situazione si fa più enigmatica, perché sembra che Nothing voglia presentare un modello che rappresenta un lieve aggiornamento rispetto al Phone 2 che già conosciamo. E se così fosse, potremmo anche ipotizzare un bel salto in termini di caratura per Phone 3, atteso nel 2024, e che potrebbe davvero corrispondere a un top di gamma.

Ma ci stiamo davvero spingendo troppo in avanti con le ipotesi.

La presentazione di questo Nothing Phone 2a è prevista per febbraio al Mobile World Congress. Il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi sui 400 dollari (circa 370 euro).