Un invitante assaggio di Nothing Phone 2a: specifiche e sfondi ufficiali

L'atmosfera in casa Nothing, ovvero l'azienda fondata dall'ex numero 1 di OnePlus, si sta scaldando parecchio. Nothing sarebbe infatti ormai pronta a lanciare il suo nuovo smartphone.

Stavolta non parliamo di Nothing Phone 3, che dovrebbe arrivare verso la metà del 2024 che sta per aprirsi, ma di un dispositivo di fascia più modesta. Questo è quello che si direbbe di Nothing Phone 2a, soprattutto considerando il suo nome che rimanda alle serie Pixel di Google, ma sembra che sulla carta non sarà così.