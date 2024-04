Nothing Phone (2a) si aggiorna, e la fotocamera sorride

Arrivano delle novità per Nothing Phone (2a), il nuovo medio-gamma lanciato qualche giorno fa da Nothing a livello globale, corrispondenti a un nuovo aggiornamento software.

Si tratta del primo consistente aggiornamento per Nothing Phone (2a), arrivato sul mercato italiano da pochissimo. Nello specifico, l'aggiornamento corrisponde a Nothing OS 2.5.5, l'interfaccia basata su Android e personalizzata da Nothing. Andiamo a vedere il changelog completo con tutte le novità: