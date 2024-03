Nothing Phone (2a) parte col botto: 100.000 unità vendute in 24 ore

Stando infatti a quanto riferito dallo stesso Carl Pei, Nothing Phone (2a) ha venduto 100.000 unità nel primo giorno sul mercato. In 24 ore dunque il nuovo medio-gamma dell'azienda ha abbattuto il muro delle 100.000 unità spedite.

Sono passati solo pochi giorni da quando Nothing ha lanciato sul mercato il suo nuovo Phone (2a) e i risultati di mercato fanno sorridere l'azienda fondata da Carl Pei.

Nothing ha anche precisato che nei primi 60 minuti sul mercato il suo Phone (2a) ha fatto registrare 60.000 unità vendute. Sicuramente dei numeri importanti, anche se non sono stati forniti termini di paragone rispetto al successo sul mercato dei suoi modelli precedenti negli stessi tempi.

Tra gli aspetti più interessanti di Nothing Phone (2a) troviamo sicuramente il design, reso ancora più centrale rispetto a quanto abbiamo visto nei modelli precedenti di Nothing.

Questo ha sicuramente contribuito all'appeal che ha avuto sul mercato, almeno in prima battuta. Il dispositivo inoltre è arrivato a un prezzo inferiore rispetto a quello di Phone (2), lanciato nella seconda parte dello scorso anno.

Chiaramente anche la scheda tecnica ha risentito dell'abbassamento del prezzo.

Vi ricordiamo che Nothing Phone (2a) ha debuttato anche in Italia al prezzo di 349 euro.