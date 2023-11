Nothing porta iMessage su Android: come usare l'incredibile novità

Proprio in questo senso negli ultimi tempi abbiamo visto Google quasi accanirsi nei confronti di Apple , in merito alla mancata adozione dello standard RCS da parte della casa di Cupertino, il che rende gli SMS ancora l'unica opzione per comunicare tra dispositivi Android e iPhone (a meno di non ricorrere a piattaforme di terze parti come WhatsApp o Telegram ). Ma in questo contesto si inserisce improvvisamente Nothing , l'azienda di Carl Pei, che ha appena annunciato di aver portato iMessage su Android .

Non pensate subito al miracolo. Si tratta di un'app, chiamata Nothing Chats, sviluppata per funzionare esclusivamente sui dispositivi Nothing, che si affida a un servizio di terze parti per il bridge da iMessage ad Android.

Il servizio in questione si chiama Sunbird, che in realtà è accessibile tramite una lista d'attesa per tutti, anche per coloro che non hanno un Nothing.

Dunque, con Nothing Chats sarà sostanzialmente possibile usare la messaggistica iMessage anche su dispositivi Android, o meglio sui due modelli di Nothing. Trattandosi di un'app che si appoggia a un servizio di terze parti, non tutte le funzionalità di iMessage sono disponibili su Nothing Chats: ad esempio non funziona la modifica dei messaggi, così come non funzionano le reazioni Tapback.

Alcuni tra coloro che hanno provato Nothing Chats hanno riferito che l'invio corretto dei messaggi richiede un paio di conferme. Insomma, qualcosa è ancora da ottimizzare, come è ovvio che sia trattandosi di un servizio basato su terze parti.

Anche il noto Marques Brownlee ha testato l'app di Nothing, facendoci vedere com'è la sua interfaccia e come funziona. Inoltre, ha anche condiviso qualche dettaglio sulle ipotesi che ha fatto in merito al funzionamento tecnico: il servizio funziona come gli altri bridge già visti tra iMessage e Android, e dovrebbe quindi basarsi sull'accesso al proprio account iCloud da server Mac dislocati da qualche parte.

Quindi sarebbe anche bene leggere con attenzione la politica di gestione dei dati personali di Sunbird prima di concedere l'accesso.