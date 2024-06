In rampa di lancio le notifiche dirette di Google Wallet

Attualmente i servizi di Google Play sono responsabili dell'invio delle notifiche sulle transazioni dopo aver utilizzato la funzione tap-to-pay. Presto, però, questo ruolo verrà assunto da Google Wallet. Ad alcuni utenti, nelle scorse ore, dopo l'apertura dell'app, è apparso il seguente messaggio: "Non perdere aggiornamenti importanti: ricevi una notifica quando fai acquisti, ricevi aggiornamenti sui voli e altro ancora".

Dopo aver consentito a Google Wallet di inviare notifiche, si può scoprire che la sezione "Notifiche" è stata sostituita con un link che rimanda alle preferenza di sistema. Dunque, l'app per Android ora propone sei categorie:

Suggerimenti: include informazioni utili su come utilizzare meglio Google Wallet;

include informazioni utili su come utilizzare meglio Google Wallet; Acquisti: da qui si possono consultare i dettagli della transazione dopo aver effettuato un acquisto;

da qui si possono consultare i dettagli della transazione dopo aver effettuato un acquisto; Pass: consente la ricezione di aggiornamenti sui propri eventi, voli e altri pass;

consente la ricezione di aggiornamenti sui propri eventi, voli e altri pass; Transito: permette di restare aggiornato sulla propria attività di transito;

permette di restare aggiornato sulla propria attività di transito; Aggiornamenti e avvisi: Include avvisi su problemi di metodo di pagamento, chiavi digitali dell'auto e altro ancora;

Include avvisi su problemi di metodo di pagamento, chiavi digitali dell'auto e altro ancora; Campagne promozionali: Include le ultime informazioni sulle campagne promozionali e sui premi e sui progressi associati.

Uno dei vantaggi di questa novità è soprattutto che consentirà alle notifiche di transazione di apparire su smartwatch con Wear OS a bordo.

Attualmente il prompt per abilitare le notifiche di Google Wallet su smartphone ancora non è arrivato a tutti gli utenti. In tal senso, ricordiamo che l'azienda segnalò un anno fa il lancio di questa funzionalità.