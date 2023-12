Le notifiche di Gmail non sono più rosse

Giusto per inquadrare meglio il "problema", se così si può definire, quando ricevete un'email al vostro indirizzo impostato su Gmail, la notifica che appare nella tendina delle notifiche di un telefono Android mostra un'anteprima del messaggio, il soggetto e l'icona di Gmail, notoriamente in rosso (leggi anche: come uscire da un solo account Gmail ).

Non sappiamo se sia un comportamento voluto o un bug, ma dopo l'ultimo aggiornamento l'icona di notifica di Gmail nella tendina delle notifiche di Android ha perso il canonico colore rosso (sapete come richiedere la conferma di lettura su Gmail ?).

Come potete vedere qui sotto, infatti, con il tema chiaro l'icona vira in una tonalità blu balena, ma cambiando il colore di sistema non muta.

C'è poi da dire che la scorsa settimana Google ha avuto un paio problemi, che si sono palesati con un ritardo evidente nella consegna delle email. Google ha corretto velocemente il bug, rilasciando una nota in cui affermava che il sistema di elaborazione dei messaggi è responsabile della consegna, del monitoraggio, della messa in coda e della ricezione delle email.

Entrambi gli incidenti sono stati causati da un atipico traffico email, con conseguente elevato utilizzo delle risorse in questo sistema e ritardi nella consegna. Per ovviare, Google sta implementando meccanismi che sfruttino meglio le risorse, e anche se questi problemi non sono collegati a questa situazione, non è impossibile ipotizzare che gli sviluppatori stiano lavorando anche all'app per Android.

Nondimeno, tornando alla nostra icona di notifica, non possiamo escludere per certo che Google non abbia deciso di cambiare il colore e che introduca più avanti un'icona che segua il tema tramite Colore Dinamico, ma certo sarebbe un peccato. La risposta probabilmente arriverà nei prossimi giorni, in caso dovesse arrivare un nuovo aggiornamento che ripristini la funzione originale.