Ora è davvero impossibile dimenticare i compleanni con Google Contatti

Google Contatti infatti recentemente ha ricevuto una nuova funzionalità assolutamente non scontata per un'app che gestisce prevalentemente la propria rubrica. Parliamo della possibilità di aggiungere delle date come ricorrenze importanti a ogni contatto.

Google conferma di essere sempre attento al supporto software delle sue app e servizi che riguardano dispositivi Android e non solo. Proprio in questo contesto abbiamo visto delle importanti novità per l'app Contatti .

La novità è arrivata qualche settimana fa, con la possibilità di inserire e salvare le date, come ad esempio i compleanni, per ogni contatto. La novità delle ultime ore invece riguarda la possibilità di attivare delle notifiche per ognuna di queste date, definite a grandi linee come promemoria.

Le immagini che trovate in galleria mostrano l'interfaccia grafica associata alla nuova funzionalità, con l'app Contatti che ora prevede la possibilità di attivare delle notifiche in prossimità o in concomitanza della data salvata e associato al contatto. Sarà infatti possibile decidere se attivare la notifica proprio nel giorno in cui cade il promemoria, se riceverla 2 giorni, 7 giorni o 2 settimane prima.

Questa funzionalità si rivela ovviamente particolarmente utile per coloro che necessitano di promemoria in merito ai quali organizzarsi in anticipo, come ad esempio i compleanni dei propri contatti.

E tra le opzioni troviamo anche la possibilità di assegnare delle etichette, in modo da associare il promemoria a un compleanno, anniversario oppure a una ricorrenza personalizzata. Inoltre, ogni data inserita tra i promemoria attraverso l'app Contatti genererà un evento su Calendar e rimane da capire se questo potrà generare delle doppie notifiche provenienti dalle due app.

Le novità che abbiamo appena visto le abbiamo già ricevute con l'ultimo aggiornamento dell'app Contatti per Android, con la versione 4.20. Fateci sapere se l'avete già utilizzata anche voi.