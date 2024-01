Notion accontenta finalmente i suoi utenti e compie un altro passo per diventare la soluzione aziendale definitiva

In realtà la notizia non giunge proprio inattesa. Nel 2022 l'azienda aveva acquisito Cron, un'app calendario veloce, semplice e di bell'aspetto con alcune funzionalità intelligenti come strumenti di prenotazione in stile Calendly e una barra di comando che si può utilizzare per impostare rapidamente riunioni ricorrenti o altro.

La piattaforma infatti si propone come uno strumento che consenta alle aziende di gestire ogni aspetto lavorativo , ma senza calendario doveva appoggiarsi a soluzioni di terze parti. Ora non più, in quanto pochi giorni fa Notion ha lanciato Notion Calendar , un'app dedicata che integra note e progetti del servizio.

Per molti, Notion è uno strumento indispensabile per lavorare e rimanere organizzati (se non sapete cosa sia, non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato ), ma c'era un aspetto che gli utenti lamentavano: la mancanza di un calendario integrato.

Ovviamente lo strumento supporta molte altre app che si possono voler usare in un flusso di lavoro, ma non proprio tutte, almeno al lancio. Se infatti Notion Calendar si interfaccia senza problemi con strumenti come Google Calendar, Zoom, Google Meet e persino Arc, manca il supporto a Office, il che significa che tutte quelle aziende che utilizzano la piattaforma di Microsoft per il momento non possono usarlo (e non devono essere poche).

Inoltre al momento Notion Calendar è disponibile per Windows, macOS e iOS, ma non per Android, anche se l'azienda ha già confermato che i dispositivi del robottino riceveranno l'app più avanti. In assoluto questo non sorprende, in quanto Cron è stato pensato per gli utenti Mac e iPhone, e non per il business, ma se Notion vuole diventare davvero la piattaforma all-in-one aziendale deve superare questa limitazione. E chissà, forse in futuro possiamo aspettarci anche un client email e uno strumento come Excel per sottrarre utenti a Microsoft!

In ogni caso, se siete interessati allo strumento potete andare a questo indirizzo e scaricarlo sul vostro dispositivo, è gratuito.