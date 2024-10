Notion vuole reinventare la posta elettronica con la sua nuova app ultra personalizzabile

Notion è un nome che si è fatto ben conoscere negli ultimi anni, a partire dalla sua piattaforma per la creazione, personalizzazione e gestione di note e appunti. Successivamente abbiamo visto arrivare altri prodotti, come l'app calendario, e ora sempre da Notion apprendiamo dell'imminente arrivo di Notion Mail. La nuova app per le email di Notion è stata appena annunciata ma per vederla operativa dovremo attendere pochi mesi. Abbiamo però già modo di vedere come apparirà e come funzionerà.

La nuova app email di Notion: vediamo come funziona

Tutti i prodotti di Notion che abbiamo conosciuto finora non hanno deluso. La sua prima app per la creazione e gestione di note e appunti ha fatto scuola, e ha attirato parecchie attenzioni grazie all'accoppiata tra grafica gradevole e funzionalità smart. All'inizio di quest'anno l'azienda ha lanciato Notion Calendar, una soluzione che rende Notion perfetta anche per le aziende. Ora arriva Notion Mail, la nuova app per la gestione delle email di casa Notion. Si tratta di un servizio che appare destinato sia a coloro che intendono usarla per i propri account personali e sia per coloro che cercano un client email per il proprio account aziendale. Notion promette che la nuova app Mail sarà molto personalizzabile in termini di funzionalità e layout della propria casella di posta. Nella nuova app sarà possibile usare anche Notion AI, l'assistente AI di Notion che ci permetterà di organizzare, archiviare o creare bozze di email automaticamente in base a un prompt fornito da noi utenti.

Chiaramente Notion Mail sarà pienamente integrata anche con Notion Calendar, con la possibilità di pianificare riunioni in base al contenuto delle email che si visualizzano. Osservando come sarà l'interfaccia grafica, i più attenti riconosceranno dei punti in comune con Skiff, il client che è stato recentemente acquisito da Notion. La nuova Notion Mail sarà perfettamente integrata con i nostri account Google e con Gmail, consentendo al servizio di estendere notevolmente il suo raggio di azione e di abbracciare una bella fetta di utenza. L'azienda ha riferito che Notion Mail debutterà ufficialmente a inizio 2025, e che verrà rilasciata l'app anche per dispositivi Android e iOS. Al momento però è disponibile anche in versione Preview, e per accedervi è possibile iscriversi sul sito ufficiale Notion alla lista d'attesa. Oltre alla nuova app Notion Mail, l'azienda ha anche annunciato Forms. Come avrete intuito dal nome, si tratta di un nuovo strumento molto simile a Google Forms. Si tratta quindi di un tool per la raccolta di risposte a questionari e scale di valutazioni condivise online. Qui sotto trovate un'animazione che ne mostra il funzionamento, mentre potete provarlo subito tramite il sito ufficiale.

