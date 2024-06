Nova Launcher mai banale: guardate che belle funzionalità con il nuovo aggiornamento

Nel panorama Android la personalizzazione ha sempre svolto un ruolo in primo piano, anche per coloro che hanno sempre usato il telefono in condizioni stock. E Nova Launcher ha da sempre rappresentato un punto di riferimento in questo contesto.

Uno dei migliori launcher di sempre per Android è in circolazione da più di 10 anni, e in tutto questo tempo ha sempre goduto di un ottimo e accurato supporto software. Difficilmente abbiamo visto degli aggiornamenti banali di Nova Launcher, e anche quello che è stato appena rilasciato rientra tra quelli significativi.