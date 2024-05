Nova Launcher si aggiorna ancora: piccole ma importanti novità

L'aggiornamento per Nova Launcher riguarda la beta 8, quella che è stata lanciata qualche giorno fa e ha portato un numero consistente di novità. Nello specifico, si tratta della versione beta 8.0.17, la quale è stata rilasciata dopo la beta della settimana scorsa per correggere qualche problema.

Il nuovo update per Nova Launcher infatti dovrebbe migliorare il processo di migrazione da Nova Launcher 7 alla versione 8. Immaginiamo che si intenda un migliore ripristino di tutte le opzioni di personalizzazione, impostate con la versione precedente, sulla nuova versione appena rilasciata.

Oltre a questo, arriva la correzione per i problemi nella selezione delle tonalità Fallback e Best Of. Infine, arrivano bugfix minori e miglioramenti per la stabilità generale.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione per tutti coloro che hanno la precedente beta di Nova Launcher. Per aderire alla beta dovrete iscrivervi a questo indirizzo, e poi attendere la ricezione dell'aggiornamento alla beta sul Play Store. Alternativamente potete installare Nova Launcher beta scaricando l'apk dal sito ufficiale, e poi procedendo manualmente.