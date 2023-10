Nova Launcher si aggiorna e ci mostra quale sarà il suo futuro

Nova Launcher è stato recentemente acquisito da Branch , una società che si occupa di fornire servizi per collegamenti a siti web e conseguente raccolta dati. E questo è importante per capire l'ultimo aggiornamento ricevuto dal launcher.

In un mondo che cambia costantemente, come quello degli smartphone e dei dispositivi mobili in generale, sono poche le certezze che abbiamo. E Nova Launcher è una di queste.

L'aggiornamento per Nova Launcher infatti corrisponde alla versione 8.0.7 dell'app in beta. La novità principale riguarda Nova Search, ovvero la funzione di ricerca che troviamo integrata nel launcher. Con questo update Nova Search è compatibile con la ricerca direttamente su servizi come Slack, Discord, Dropbox, OneDrive e GitHub.

Questo è chiaramente coerente con la specializzazione di Branch.

Questo significa che sarà possibile cercare l'ID di specifici utenti su uno dei servizi menzionati direttamente dal launcher del vostro telefono. Questo è stato reso possibile grazie alle API messe a disposizione da parte delle piattaforme che abbiamo citato.

Ma non è finita qui: il nuovo aggiornamento di Nova Launcher permette anche configurare schede nella schermata principale che mostrino lo stato di Spotify, quello del traffico e il meteo. Nello specifico, la scheda che riguarda la riproduzione musicale può essere nascosta automaticamente se non vi sono contenuti in ascolto. In qualche maniera, è simile al player direttamente integrato in Android 13 e Android 14.