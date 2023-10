Da novembre aumenti mensili fino a 5€ per alcuni clienti Fastweb Mobile

Fastweb ha ufficializzato una rimodulazione tariffaria su diverse offerte di rete mobile. In particolare, così come riportato su MondoMobileWeb, dal 1° novembre alcune offerte mobile verranno sostituite con promozioni attualmente disponibili per nuovi clienti: questa novità, però, provocherà anche un aumento dei costi mensili a carico degli utenti. Nello specifico, i rincari saranno compresi tra 0,05 centesimi di euro a 5€. Oltre al costo, in taluni casi aumenterà anche il bundle dati mobili dell'offerta.

I clienti coinvolti riceveranno da oggi 1° ottobre una comunicazione in fattura oppure tramite SMS (comparirà un avviso anche nella propria area personali MyFastweb). Passando alle offerte interessate dalla modifica contrattuale, ecco l'elenco completo: