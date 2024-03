Fallout, a tutto Dragon Ball e LOL: le novità di aprile su Prime Video promettono benissimo

La scorsa settimana vi avevamo già parlato delle novità in arrivo su Disney+ per il mese di aprile; quest'oggi è il turno di Prime Video (qui la nostra guida su come noleggiare e acquistare film su Prime Video). Come di consueto, anche il servizio streaming di casa Amazon ci anticipa quali nuovi contenuti saranno disponibili dal mese successivo.

Ad aprile arriveranno ben due prodotti Original particolarmente attesi, ovvero la quarta stagione di LOL e la serie TV di Fallout. Andiamo a vedere nello specifico quali altri film e serie TV saranno aggiunti al catalogo.