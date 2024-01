Le novità di Android in auto al CES: piccola rivoluzione per le elettriche

Partendo dalle novità che riguardano da vicino Android Auto , il sistema di infotainment che usano tutti coloro che hanno uno smartphone Android, troviamo l'innovazione forse più interessante . Android Auto sarà in grado di comunicare direttamente con l'auto elettrica che si sta guidando, se si possiede un'auto elettrica ovviamente, per informare l'utente dello stato di carica dell'auto direttamente da Maps .

Al CES si sta parlando di molti prodotti, soprattutto nel segmento dei PC e notebook e dell' intelligenza artificiale applicata. Al CES non manca nemmeno Google , l'azienda che, tra le novità che ha portato a Las Vegas, ha mostrato le innovazioni che stanno arrivando in auto per gli utenti Android e non solo.

Questa funzionalità è potenzialmente rivoluzionaria perché permetterebbe anche a coloro che hanno "solo" Android Auto, ovvero un'auto elettrica che non ha Android Automotive, di pianificare direttamente da Android Auto il viaggio, con eventuali soste per la ricarica e stima della carica residua all'arrivo anche in base alle condizioni del traffico.

Al momento sembra una novità destinata al mercato USA, con i primi modelli di auto a supportare la funzionalità che saranno la Ford Mustang Mach-E e l'F-150 Lightning.

Inoltre, per chi possiede una vettura con Google integrato (stranamente Google non la chiama Android Automotive), sarà possibile inviare il percorso di navigazione avviato con il telefono tramite Maps per Android o iOS direttamente all'auto.

Sempre per coloro che hanno un'auto con Google built-in, arrivano nuove app: per alcune auto Polestar e Volvo arriva Chrome in versione beta, con il quale sarà possibile navigare su internet sempre nel rispetto dei limiti di sicurezza stradale. Arrivano anche dei canali con contenuti per bambini, probabilmente per intrattenerli durante i viaggi, e anche l'app Weather Channel.