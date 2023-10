La nuova app Fitbit non è piaciuta a tutti, ma Google ha ascoltato le critiche

Il mese scorso Fitbit ha rilasciato quello che è probabilmente l'aggiornamento più importante di sempre per la sua app per Android e iOS, pensata per prendere di petto Apple Fitness e rendere più smart i dati sulla salute (ecco le migliori smartband in commercio).

Non tutto però è andato per il verso giusto, e in questi trenta giorni diversi utenti si sono lamentati della peggiore leggibilità della schermata Oggi e, per quanto riguarda gli utilizzatori della versione per iOS, la scomparsa delle serie di passi (step streaks).

Ma il team di Fitbit ha ascoltato le critiche e un paio di giorni fa ha pubblicato sul blog della comunità un post in cui dichiara di aver ascoltato il feedback degli utenti in queste settimane di prova della nuova app, e di essere al lavoro per migliorarla.

La prima novità è il ritorno delle serie di passi, una funzione esclusiva dell'app per iOS scomparsa con l'aggiornamento di settembre.

Queste non solo torneranno sugli iPhone, ma arriveranno finalmente anche per Android, e i passi che gli utenti hanno già compiuto conteranno per le serie.

Anche l'altra grande critica, la schermata Oggi, è stata presa in considerazione. Con la nuova app, infatti, la schermata Oggi è per molti un po' troppo minimal, ma Google ha affermato che la renderà più chiara riducendo la spaziatura e ottimizzando il layout.