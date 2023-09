Anticipate tutte le principali novità di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2

Notizie fresche sull'Apple Watch Series 9 e sulla variante Ultra di seconda generazione. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, infatti, i dispositivi beneficeranno di nuove ed importanti funzionalità. Nell'articolo in questione, Gurman ha scritto che ci saranno diversi aggiornamenti dei sensori e componenti, con particolare attenzione sulla velocità, efficienza e precisione.

Nella fattispecie, Apple avrebbe previsto una nuova versione del sensore ottico di frequenza cardiaca ed un inedito chip U2 a banda ultra larga. In tal senso, si tratta del primo grande aggiornamento del componente visto che il precedente U1 era stato introdotto nel 2019 con l'iPhone 11 Pro. Questa nuova versione del chip migliorerà le capacità di localizzazione dell'Apple Watch: dunque sarà più facile rintracciare persone e dispositivi con l'app "Dov'è".

Inoltre, l'Apple Watch Ultra di seconda generazione verrà realizzato con più materiali riciclati e, tra l'altro, sarà disponibile in una nuova opzione di colore nero. Come già riportato in passato, poi, l'Apple Watch Series 9 verrà realizzato in acciaio inossidabile e avrà una cassa stampata in 3D.

La produzione dell'Apple Watch Ultra con questa tecnologia, infine, verrà avviata dal prossimo anno.