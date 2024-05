Le novità Disney+ di giugno 2024: arriva The Acolyte: La Seguace, la nuova serie dall'universo di Star Wars

Disney+, la casa dei contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star, ha comunicato le nuove aggiunte al catalogo per il mese di giugno (dubbi su quale piano attivare per Disney+? Date uno sguardo alla nostra guida). Come di consueto, il noto servizio streaming anticipa quali film, serie TV e documentari saranno disponibili nel corso delle settimane successive. Andiamo a vederli nel dettaglio.

The Acolyte: La Seguace - dal 5 giugno

Un'indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung - jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra....

Becoming Karl Lagerfeld - dal 7 giugno

Nel 1972, Karl Lagerfeld ha 38 anni e non porta ancora il suo iconico taglio di capelli. È uno stilista di prêt-à-porter, sconosciuto al grande pubblico. Quando incontra e si innamora del sensuale Jacques de Bascher, un giovane dandy ambizioso e problematico, il più misterioso degli stilisti osa sfidare il suo amico (e rivale) Yves Saint Laurent, genio dell'haute couture sostenuto dal discusso uomo d'affari Pierre Bergé. Tra glamour e conflitti personali, feste grandiose e passioni distruttive, questa serie svelala storia di Karl prima di Lagerfeld.

Diane von Furstenberg: Woman in Charge - dal 25 giugno

La storia dell'iconica pioniera conosciuta in tutto il mondo con le sue iniziali DVF. Figlia di un sopravvissuto all'Olocausto, principessa per matrimonio e fondatrice di un marchio di moda. Con interviste a Oprah Winfrey, Marc Jacobs, Hillary Rodham Clinton e altri ancora.

Abbott Elementary (stagione 3) - dal 12 giugno

Abbott Elementary è una comedy ambientata sul posto di lavoro che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati – e una preside un po' fuori dalle righe – alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Nonostante le difficoltà, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, sebbene questi incredibili dipendenti pubblici siano in minoranza e sottopagati, amano quello che fanno, anche se non concordano con l'atteggiamento non proprio esemplare del distretto scolastico nei confronti dell'educazione dei bambini.

The Veil - dal 26 giugno

La serie FX The Veil esplora la singolare e complicata relazione tra due donne coinvolte in un pericolosogioco di verità e bugie, inun viaggio tra Istanbul, Parigie Londra. Mentre una delle donnenasconde un segreto, l'altra ha il compito di svelarlo prima che migliaia di vite sianomesse in pericolo. Nel frattempo, i responsabili delle missioni della CIA e della DGSE francese devonomettere da parte le loro divergenze per evitare un potenziale disastro.

We Were the Lucky Ones - dal 19 giugno

Basato sul romanzo bestseller del New York Times di Georgia Hunter, l'adattamento televisivo di We Were the Lucky Ones è una serie limitata ispirata all'incredibile storia vera di una famiglia ebrea che viene divisa all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Laserie segue i vari membri della famiglia attraverso i continenti mentre fanno di tutto per sopravvivere e per ritrovarsi.

Welcome to Wrexham (stagione 3) - dal 12 giugno

Nel 2020, Rob McElhenney e Ryan Reynolds si sono uniti per acquistare il Wrexham Football Club, una squadra di quinta categoria, nella speranza di creare una storia di riscatto per cui tutto il mondo potesse tifare. Il mondo ne ha preso atto e il cambiamento è in corso. Dopo 15 dolorose stagioni nella National League, il club ha finalmente ottenuto la promozione nella English Football League. Il Wrexham AFC sarà all'altezza della sfida e saprà risollevarsi?

Billy & Molly: An Otter Love Story - dal 14 giugno

Quando una lontra selvaggia in bisogno di aiuto arriva sul loro pontile nelle remote isole scozzesi delle Shetland, Billy, sua moglie Susan e il loro devoto cane da pastore Jade si ritrovano con un nuovo membro in famiglia. Prodotto da National Geographic e Silverback Films, Billy & Molly: An Otter Love Story è una storia commovente diretta da Charlie Hamilton James e girata in 4K. Questo documentario ci mostra come l'amore possa risvegliarci alla bellezza della natura.

Altro in arrivo a giugno

Clipped - dal 4 giugno

Queenie - dal 7 giugno

Lucrecia: Omicidio a Madrid - dal 27 giugno

