Le novità Disney+ di marzo 2024: Taylor Swift | The Eras Tour, X-Men ‘97 e la seconda stagione di Extraordinary

Per gli appassionati di film e serie TV, l'inizio di un nuovo mese significa novità in arrivo sul proprio servizio streaming di riferimento. Quest'oggi è il turno di Disney+: la casa dei contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star che per il mese di marzo arricchirà la propria offerta con alcuni titoli particolarmente attesi. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le novità.

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR (TAYLOR’S VERSION) - dal 15 marzo

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version) , il film concerto per la prima volta in versione integrale e che include il brano "cardigan" e quattro canzoni acustiche aggiuntive, farà il suo debutto in streaming il 15 marzo 2024, solo su Disney+. L'esperienza cinematografica dell'artista 14 volte vincitrice di un GRAMMY , Taylor Swift | The Eras Tour , diretto da Sam Wrench, ha incassato più di 260 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando il film concerto con il più alto incasso di tutti i tempi.

X-MEN ’97 - dal 20 marzo

Men97rivisita lepoca iconica degli anni90, mentre gli XMen, un gruppo di mutanti che usa ipropripoteristraordinariper proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d'ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase ( Ciclope ) , Jennifer Hale ( Jean Grey ) , Alison Sealy - Smith ( Tempesta ) , Cal Dodd ( Wolverine ) , JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio ( Gambit ) , Holly Chou ( Jubilee ) , Isaac Robinson - Smith ( Alfiere ) , Matthew Waterson ( Magneto ) e Adrian Hough ( Nightcrawler ) .

EXTRAORDINARY - dal 6 marzo

Dopo le rivelazioni della prima stagione, il gruppo di ragazzi si impegna nel difficile percorso verso l'età adulta. Mentre Carrie e Kash riallacciano il loro rapporto platonico e cercano di trovare la propria strada individualmente, Jizzlord tenta di scoprire quale sia il suo vero obiettivo. Jen, invece, si impegna a migliorare se stessa, sfida non semplice vista la sua tendenza all'autosabotaggio.

MORTE E ALTRI DETTAGLI - dal 5 marzo

Morte e altri dettagli è incentrato sulla brillante e irrequieta Imogene Scott (Violett Beane), che si ritrova nel posto sbagliato/nel momento sbagliato (ok, è stata un po' colpa sua) e diventa la prima sospettata in un misterioso omicidio. L'ambientazione? Un transatlantico del mediterraneo sontuosamente restaurato. I sospetti? Ogni ospite e ogni membro dell'equipaggio. Il problema? Per dimostrare la sua innocenza, deve collaborare con un uomo che disprezza: Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), il più grande detective del mondo.

NELL – RINNEGATA - dal 29 marzo

Nell Jackson, una giovane donna scaltra e coraggiosa, si ritrova incastrata per un omicidio e diventa inaspettatamente la più famosa fuorilegge dell'Inghilterra del XVIII secolo. Ma quando appare uno spirito magico chiamato Billy Blind, Nell capisce che il suo destinoè più grande di quanto avesse mai immaginato.

MADU - dal 29 marzo

Il film segue il dodicenne Anthony Madu mentre lascia la sua casa in Nigeria per studiare in una delle più prestigiose scuole di danza classica del mondo. Il suo viaggio è una storia di coraggio, crescita, ostacoli straordinari, una complicazione inaspettata che minaccia i suoi sogni e, infine, la sua ricerca di appartenenza.

Ulteriori aggiunte Disney+ e titoli National Geographic

I Simpson - disponibile la 34ª stagione completa | 6 marzo

What We Do in the Shadows - disponibile la quinta ed ultima stagione della serie televisiva comedy-horror | 20 marzo

GENIUS: MLK/X - dal 13 marzo

La nuova stagione della serie antologica vincitrice del premio Emmy, intitolata GENIUS: MLK/X, si concentra su due figure iconiche: Martin Luther King Jr. (interpretato da Kelvin Harrison Jr.) e Malcolm X (interpretato da Aaron Pierre). La serie ripercorre gli anni della formazione influenzati da padri forti e ingiustizie, e le storie complesse e complementari che hanno plasmato le loro identità e rendendoli il cambiamento che desideravano vedere nel mondo.

QUEENS: LE REGINE DELLA NATURA - dal 5 marzo

Queens: Le Regine della Natura racconta le matriarche e le leader di tutto il mondo per mostrare una storia di sacrificio eresilienza, ma anche di amicizia e amore. Guidata dalla potente narrazione della pluripremiata attrice Angela Bassett, la docuserie mette a fuoco per la prima volta il mondo naturale attraverso la lente femminile. Realizzata in quattro anni e con un team di produzione composto da donne provenienti da tutto il mondo (una novità assoluta nel settore della storia naturale), la serie si avvale di tecnologie all'avanguardia per rivelare come le popolazioni femminili del mondo naturale salgono al potere, spesso affidandosi alla cooperazione e alla saggezza piuttosto che alla forza.

IN GROENLANDIA CON ALEX HONNOLD - dal 27 marzo

Alex Honnold (Free Solo) si imbarca in un'epica ricerca di pareti mai scalate prima in uno degli angoli più remoti della Groenlandia, un paese in prima linea nella crisi climatica. Honnold, insieme agli scalatori di fama mondiale Hazel Findlay e Mikey Schaefer, tenta di raggiungere la vetta dell'Ingmikortilaq, una falesia artica mai scalata che si erge da una regione selvaggia e ghiacciata. Per Honnold è un'opportunità per testimoniare in prima persona l'impatto del cambiamento climatico su una regione selvaggia di vitale importanza per il futuro del pianeta.

PHOTOGRAPHER - dal 19 marzo