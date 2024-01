Novità Disney+ di febbraio 2024: Star Wars: The Bad Batch, The Marvels e non solo

Sta per iniziare il nuovo mese di febbraio e con esso arrivano delle novità per il catalogo di Disney+, il popolare servizio di streaming multimediale che offre contenuti per bambini, serie TV, film originali e non solo. Nel catalogo di Disney+ arrivano delle interessanti novità per febbraio, non particolarmente numerose. Andiamo a vederle insieme nel dettaglio.

SHŌGUN - dal 27 febbraio

Si tratta dell'adattamento originale del romanzo di James Clavell, Shōgun di FX è ambientato in Giappone nell'anno 1600, all'alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Lord Yoshii Toranaga sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui, quando una misteriosa nave europea viene trovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori.

THE MARVELS - dal 7 febbraio

Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un

rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un'astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l'universo come "The Marvels".

STAR WARS: THE BAD BATCH (S3) - dal 21 febbraio

Arriva la nuova stagione di Star Wars: The Bad Batch, quella cruciale in cui la battaglia della Clone Force 99 per sopravvivere al nuovo Impero entra nel vivo e vedrà la sua conclusione.

SUNCOAST - dal 9 febbraio