Giornate caldissime per Galaxy A55 e A35, tra conferme, possibili delusioni e nuove foto!

Giornata agrodolce per i fan della serie Galaxy A di Samsung, che a breve abbraccerà gli attesissimi Galaxy A35 e Galaxy A55: se infatti sono apparse online nuove foto dal vivo e c'è l'indicazione che il secondo potrebbe ricevere un sostanzioso aumento di RAM, gli aggiornamenti potrebbero essere una delusione, e forse anche l'IA (a proposito di telefoni Samsung, sapete come personalizzarli?). Ma partiamo dall'inizio e andiamo a vedere ogni singola novità, perché c'è molto da dire.

Galaxy A55: foto dal vivo e forse un aumento di RAM

Partiamo dalle notizie positive: Galaxy A55 è stato avvistato online in nuove foto dal vivo (immagine di copertina e sotto), in quelle che sembrano parte di una recensione. A condividerle su X, CID, che però non rivela la fonte. Come si può vedere dalle immagini, è confermato il nuovo bordo in metallo, che ben si sposa con il retro in vetro, e l'adozione della Key Island. Questa è una soluzione adottata da Samsung negli ultimi Galaxy A e che solleva la cornice attorno ai pulsanti di accensione e volume, probabilmente per renderli più facilmente individuabili al tatto e li distingue maggiormente dalla serie Galaxy S.

Un'altra interessante novità riguarda le specifiche. Ormai si sa quasi tutto su Galaxy A55, ma a quanto pare la RAM potrebbe essere una sorpresa. Nei giorni scorsi è infatti apparso in rete uno screenshot da Geekbench che rivelerebbe (il condizionale è d'obbligo) l'esistenza di una versione con 12 GB di RAM. Finora Samsung ha sempre riservato i 12 GB di RAM ai suoi top di gamma, e sarebbe la prima volta che arrivano su un medio gamma. Anzi, questa versione di Galaxy A55 avrà più RAM anche del Galaxy S24 di base, che non è esattamente economico. Non è chiaro il motivo di questa scelta (se dovesse essere vera), ma certo 12 GB di RAM si sposano bene con l'Exynos 1480, il primo chip mid-range di Samsung con grafica AMD.

Confermata la data di lancio per entrambi... ma l'IA?

Passando alla data di lancio, già nei giorni scorsi era apparsa la notizia che Galaxy A35 e Galaxy A55 sarebbero stati lanciati l'11 marzo, e ora arriva la conferma direttamente da Samsung. Samsung India infatti ha pubblicato su X un video teaser sui due telefoni, con un link sul sito dell'azienda per registrarsi e ricevere direttamente un avviso sul telefono.

La presentazione avverrà quindi l'11 marzo alle 19 ora italiana, ma c'è forse una piccola delusione. Nel video promozionale vengono decantate le caratteristiche dei dispositivi, come il design, la resistenza ad acqua e polvere, il potente processore e le capacità fotografiche in condizioni di scarsa illuminazione. Ma c'è un grande assente: che fine ha fatto Galaxy AI? Samsung non nomina le funzioni, il che sembra strano vista l'importanza riservata ai Galaxy S24, e sembra suggerire che i Galaxy A non le riceveranno. Nulla è ancora detto, anche perché Galaxy A55 sarà il medio gamma più potente mai prodotto da Samsung, ma le premesse non sono entusiasmanti.

Niente 7 anni di aggiornamenti

Infine la parziale delusione, gli aggiornamenti. Con la serie Galaxy S24 Samsung ha seguito Google e promesso sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza, notizia che ha fatto sperare i fan anche della serie Galaxy A. Non che ci fossero molte aspettative, in quanto è logico che la casa di Seul differenzi i top di gamma dai medio gamma anche dal punto di vista del supporto software, ma adesso è arrivata la conferma definitiva. Nel sito dove ci si può registrare per ricevere una notifica e non perdersi la presentazione, Samsung infatti descrive le funzionalità dei telefoni, e in fondo scrive che riceveranno quattro anni di aggiornamenti per il sistema operativo e cinque per quanto riguarda le patch di sicurezza.