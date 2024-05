Novità per Google Wallet: è più facile raggiungere le carte

L'app Google Wallet per i dispositivi Android è sicuramente tra le più curate da parte di Google, visto che si tratta della piattaforma che permette di gestire i metodi di pagamento digitali e le carte fedeltà personali, nonché biglietti per i mezzi di trasporto. Nelle ultime ore ha ricevuto un aggiornamento grafico.

Google Wallet è ormai il punto di riferimento per milioni di utenti che usano il loro smartphone Android per i pagamenti digitali . E proprio Google Wallet ha appena ricevuto un paio di novità che forse vi torneranno utili nel quotidiano.

Si tratta di un'opzione che dovrebbe facilitare la vita soprattutto a coloro che hanno diverse carte salvate sul proprio profilo, per le quali sarebbe difficoltosa la navigazione tramite carosello (quello presente nella schermata home dell'app Wallet).

Questa nuova opzione permette di accedere rapidamente alla lista di carte di pagamento salvate su Wallet, con la possibilità di accedere alle singole carte per la loro gestione, cambiare l'ordine di visualizzazione delle carte, e aggiungere nuove carte.

La seconda novità invece riguarda l'opzione denominata Impostazione dei pagamenti. Questa è presente sempre nel menù contestuale dell'app, e sostanzialmente corrisponde alla procedura di configurazione dei pagamenti sul proprio dispositivo. Questa procedura solitamente viene effettuata al primo avvio dell'app.

La schermata che propone questa nuova opzione, dopo aver configurato Wallet, permette di capire se i pagamenti digitali sono configurati correttamente, oppure se è necessario effettuare qualche operazione per abilitarli del tutto.

Le due novità che abbiamo appena visto sarebbero in fase di distribuzione via server per tutti gli utenti di Wallet, anche noi le abbiamo ricevute. Ci aspettiamo che entro i prossimi giorni raggiungano effettivamente tutti.