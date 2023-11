Instagram non vuole che utilizziate altre app per creare contenuti: ecco nuovi filtri e uno strumento di iOS

Preparatevi per cambiare il modo in cui pubblicate post o reel su Instagram, perché stanno arrivando una serie di novità per rendere i vostri contenuti sempre più coinvolgenti e unici. Forse la funzione che risalta maggiormente è la possibilità di estrarre soggetti dalle foto per trasformarli in sticker (qualcosa che gli utenti iOS hanno da diverso tempo), ma sono in arrivo anche nuovi strumenti per creare reel, controllare le visualizzazioni e anche nuovi filtri. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Creare sticker dalle foto grazie all'IA

Tra le novità in arrivo su Instagram la più appariscente è la possibilità di creare sticker personalizzati dalle vostre foto e video nella galleria del telefono. Questa funzione utilizza il modello di intelligenza artificiale Segment Anything di Meta, che è in grado di riconoscere ed estrarre qualsiasi contenuto da un'immagine o un video, e dalle demo dell'azienda ricorda molto la funzionalità di iOS Separa il soggetto dallo sfondo.

Fonte: Instagram

La società non ha detto quando questa funzione sarà disponibile, ma è in fase di test, probabilmente con alcuni utenti selezionati.

Nuovi filtri. Tanti nuovi filtri

Un'altra funzione molto interessante sono i nuovi filtri per foto e reel. Per la prima volta si potranno modificare non solo i colori, ma anche apportare modifiche significative all'immagine, come grandangolo o ondulato. Per tutti i nuovi filtri (ce ne sono ben 25) si può regolare l'intensità tramite un cursore, e molti sembrano voler allontanare gli utenti da app come VSCO o Picsart riproducendone le funzionalità. Ecco l'elenco Sbiadire

Dissolvenza calda

Dissolvenza fredda

Semplice

Semplice warm

Semplice cool

Boost

Boost warm

Boost cool

Grafite

Hyper

Roseo

Smeraldo

Mezzanotte

Granuloso

Sabbioso

Halo

Color leak

Luce soffusa

Zoom blur

Handheld

Moiré

Lo-res

Grandangolo

Ondulato

I nuovi filtri dovrebbero essere in via di distribuzione già da ora.

Altre novità per rendere più semplice la creazione di contenuti

I nuovi aggiornamenti includono anche diversi miglioramenti per i Reel. Instagram dice che sta testando la capacità di ridimensionare, ritagliare e ruotare le singole clip e presto aggiungerà i pulsanti di annullamento e ripetizione. Un'altra novità riguarda la possibilità di creare nuovi meme aggiungendo clip con audio ai reel dal nuovo hub di clip multimediali, e Instagram dice che i fan potranno giocare con questi meme creando il loro proprio remix (anche se non è chiarissimo come).

Inoltre Instagram sta anche aggiungendo 10 nuove voci text-to-speech in inglese (in alcuni Paesi selezionati), e sono in arrivo nuovi caratteri per i testi, oltre finalmente a poter aggiungere il contorno per renderli maggiormente leggibili.