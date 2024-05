Apple anticipa le novità di iOS 18: CarPlay, Siri e accessibilità. Ecco cosa attenderci

Nuove funzioni di accessibilità per CarPlay, un'app Lente migliorata e comandi personalizzati per Siri: iOS 18 si preannuncia più versatile che mai

In questi giorni, uno degli argomenti più caldi riguarda iOS 18, a detta di Apple "il più grande aggiornamento di sempre per iPhone" (nell'attesa, date un'occhiata alle migliori funzioni di iOS 17). Ma cosa attenderci oltre alle novità già intraviste come quelle relative al design e all'intelligenza artificiale? Molte più funzioni legate all'accessibilità, anche per CarPlay, e un Siri più versatile: andiamo a scoprirle tutte, ricordandovi che iOS 18 dovrebbe essere presentato alla conferenza degli sviluppatori di Apple WWDC il 10 giugno. L'aggiornamento dovrebbe essere rilasciato per tutti a settembre

Addio "Ehi Siri": potrete attivare l'assistente vocale con frasi a piacere

Una delle funzioni più interessanti di iOS 18 riguarda la possibilità di impostare un'azione chiamata Vocal Shortcuts (Comandi Vocali) per abilitare i trigger di azione a livello di sistema basati su frasi personalizzate, senza bisogno di dire "Siri". Con questi comandi vocali, gli utenti di iPhone e iPad possono assegnare espressioni personalizzate che Siri può capire per avviare scorciatoie e completare attività complesse. Apple ha fornito un esempio per questa dichiarazione, impostando la parola Rings (Anelli) per aprire automaticamente l'app Fitness e visualizzare gli Anelli di attività.

Altri dettagli non sono stati condivisi, ma in molti hanno pensato al tasto Azione degli iPhone 15 Pro, quindi è possibile che questi comandi vocali consentano di avviare qualsiasi azione sul telefono, come Non disturbare, Risparmio batteria o attivare impostazioni di sistema. Oppure, utilizzando l'app Comandi rapidi, potrebbe essere possibile creare comandi complessi da attivare con la voce. Per evitare attivazioni involontarie, iOS 18 richiederà di configurare e dire più volte ogni frase personalizzata.

Tracciamento dello sguardo

Con iOS 18, Apple fa un passo avanti per quanto riguarda l'accessibilità. Una delle funzioni più interessanti è Eye Tracking (tracciamento dello sguardo) su iPhone e iPad, che consentirà agli utenti di navigare nell'interfaccia di sistema e nelle app solo con gli occhi. Eye Tracking è alimentato dall'intelligenza artificiale e, come dichiara la casa di Cupertino, è progettato per gli utenti con disabilità fisiche. Questo strumento utilizza la fotocamera frontale per configurare e calibrare in pochi secondi, e utilizza l'apprendimento automatico sul dispositivo in modo da preservare la privacy degli utenti. Eye Tracking funziona su tutte le app iPadOS e iOS e non richiede hardware o accessori aggiuntivi, consentendo di accedere agli elementi di un'app e a funzioni aggiuntive come pulsanti fisici, swipe e altri gesti esclusivamente con i loro occhi.

Le funzioni di CarPlay per l'accessibilità

Per quanto riguarda le funzioni legate all'accessibilità, Apple ha anticipato una maggiore attenzione verso gli utenti con particolari esigenze anche in auto. Con iOS 18, CarPlay presenta tre nuove funzioni. La prima riguarda il controllo vocale, che consentirà agli utenti di navigare in CarPlay e controllare le app solo con la voce. Per chi soffre di daltonismo, Apple introdurrà inoltre i filtri colore, che renderanno l'interfaccia CarPlay visivamente più facile da usare. Inoltre Apple ha introdotto ulteriori funzionalità di accessibilità visiva, tra cui testo in grassetto e di dimensioni maggiori. Infine, CarPlay offrirà una funzione per conducenti e passeggeri con problemi di udito chiamata Riconoscimento dei suoni, che consentirà di ricevere notifiche su CarPlay per i suoni relativi alla guida, come i clacson e le sirene.

L'app Lente ottiene una modalità lettura

Un'altra funzione legata all'accessibilità riguarda l'app Lente, che in iOS 18 otterrà una modalità lettura per convertire le parole nelle immagini in linee di testo uniformi. Apple non ha fornito dettagli specifici sulla funzione, ma dallo screenshot condiviso possiamo vedere come gli utenti saranno in grado di cambiare il carattere e far leggere il testo ad alta voce. Apple ha anche rivelato che iOS 18 consentirà agli utenti iPhone di avviare facilmente la modalità di rilevamento dell'app Lente con il tasto Azione (al momento si può solo avviare l'app Lente, oltre alle altre funzioni, da questo pulsante) presente sui nuovi iPhone 15 Pro (e che dovrebbe arrivare su tutta la gamma iPhone 16). Questa modalità di rilevamento consentirà di identificare e leggere ad alta voce tutto il testo all'interno del campo visivo della fotocamera di un iPhone.

