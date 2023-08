Novità JBL a tutto tondo: la cassa da party, true wireless a conduzione d'aria e tanto altro

JBL Authentics

Si tratta di diffusori audio che arrivano con un design particolare, il quale si rifà all'iconico diffusore JBL L100 degli anni '70. Arrivano tre modelli diversi, i quali si differenziano sostanzialmente per le dimensioni:

JBL Authentics 500 arriva con tre tweeter da 1" e tre woofer midrange da 2,75", mentre un subwoofer downfiring da 6,5" dovrebbe supportare bassi nitidi e potenti. La potenza massima arriva a 270 Watt di suono a 3.1 canali con supporto al Dolby Atmos.

JBL Authentics 300 corrisponde a un dispositivo più portatile, e ha una batteria integrata con 8 ore di autonomia.

corrisponde a un dispositivo più portatile, e ha una batteria integrata con 8 ore di autonomia. JBL Authentics 200 è il più piccolo della famiglia. Integra una coppia di tweeter da 1", mentre il woofer full-range è da 5" e il radiatore passivo downfiring da 6".

Tutti e tre i modelli supportano Assistant e Alexa per la gestione della riproduzione, così come offrono la connettività Wi-Fi.

La gamma JBL Authentics è realizzata al 100% in tessuto riciclato, all'85% in plastica riciclata e al 50% in alluminio riciclato. Sarà disponibile in colore nero da metà settembre 2023. Il prezzo corrisponde a €629,99 per JBL Authentics 500, €429,99 per JBL Authentics 300 e €329,99 per JBL Authentics 200.