Tutte le novità LEGO di dicembre già disponibili: un poker di set davvero incredibili, e occhio ai regali con gli acquisti

LEGO festeggia il 1° dicembre 2023 e l'avvicinarsi del Natale con un poker di set davvero incredibile. Tra questi c'è anche il nuovo edificio modulare, l'Orient Express e un set ben più economico che si presta benissimo a essere messo sotto l'albero per tutta la famiglia. Scopriamoli insieme!

Perfetto per i regali di Natale, il nuovo set LEGO Icons Piantine vi permette di assemblare ben 9 piante LEGO da esporre sulle mensole e i ripiani di casa. Ci sono 3 piante carnivore, la venere acchiappamosche, la drosera capensis e la nepenthes, 3 esemplari della foresta pluviale, ovvero l'albero di giada, l'ossalide triangolare e l'anthurium, e 3 piante tipiche dei climi caldi, ovvero una pianta grassa, una opuntie e una mammillarie. Le piante, una volta assemblate, verranno "piantate" in un vaso LEGO color terracotta.

Il set è composto da 758 mattoncini. La pianta più alta arriva a 16 centimetri.

Il set inoltre è pensato per assemblato da 3 persone contemporaneamente, in modo da trasformare l'assemblaggio in un passatempo di famiglia. Il prezzo ammonta a 49,99€ e gli utenti Insiders si porteranno a casa anche 375 punti.