Con il nuovo mese arrivano come al solito anche tanti nuovi set LEGO, e febbraio non è certo da meno! In questi giorni sbarcano sul LEGO Store online ben due set LEGO Ideas, due Icons e vari Brickheadz. Vediamo insieme i set disponibili da oggi! Gruppo LEGO Fan Italia

Ben due set LEGO Ideas!

Di solito l'uscita dei set LEGO Ideas è molto dilazionata. Passano mesi prima di vederne di nuovi, e che LEGO optasse per lanciarne addirittura due in contemporanea non si era mai visto. Per chi non lo sapesse, i modelli Ideas nascono dalle creazioni dei fan LEGO, che vengono caricate dai loro creatori e approvate dagli utenti (e dalla società danese) sulla piattaforma web Ideas.

Il primo dei due è stato svelato solo di recente: LEGO Cabina telefonica rossa di Londra #21347. Il set mira a replicare una delle iconiche cabine londinesi, ricca di dettagli e dotata di pezzi e adesivi aggiuntivi per dargli una connotazione più vecchio stile o attuale. Lo spazio tra il lampione e la ringhiera è pensato per ospitare il vostro smartphone. Occhio che il set è disponibile da oggi solo per gli iscritti al programma LEGO Insiders.

Il secondo è il set LEGO Albero Genealogico. Di base mira a costruire un albero dotato della sua base ricca di dettagli. In realtà è pensato per applicare 16 supporti sospesi che vanno a ospitare appunti, ricordi o, meglio ancora, fotografie.

E due set per i fan adulti dei mattoncini!

Beh, sia la cabina telefonica che l'albero genealogico sono palesemente pensati per un pubblico adulto, ma di solito è la linea Icons a ospitare i set pensati per i fan 18+ dei mattoncini. A febbraio ne debuttano due. Il primo omaggia l'arrivo nelle sale cinematografiche di Dune: Parte 2, la seconda parte della visione di Denis Villeneuve dell'universo fantascientifico nato dalla pena di Frank Herbert (benedetto sia il Creatore e la sua acqua, NdR). Si tratta del set LEGO Dune Atreides Ornitottero Reale, che non solo rappresenta il fantascientifico velivolo usato sulla superficie di Arrakis, ma include anche una vagonata di minifigure a tema che faranno la gioia dei fan di Dune.

Il secondo è LEGO Martin pescatore, un modello che replica l'omonimo uccello in uscita dall'acqua con in bocca una preda. Si tratta di un set modesto composto da 834 pezzi che potete acquistare a 49,99€. È sufficientemente snodabile in modo da dargli la posizione che volete.

A tutto BrickHeadz!

Era da un po' che LEGO non rilasciava una nuova wave di BrickHeadz, i simpatici (ed economici) personaggi in stile Funko/Bubblehead che spaziano fra le varie collezioni e tematiche che di solito tratta LEGO. Tra i nuovi appena lanciati ci sono quello di Stich, uno dedicato a Spider-Man, Groot nel vaso e la coppia Knuckles e Shadow: Stitch

Groot in vaso

Iron Spider-Man

Sonic the Hedgehog: Knuckles e Shadow