Novità per ho. Mobile: ecco la possibilità di personalizzare il numero di telefono dall'app

ho. Mobile, così come comunicato da MondoMobileWeb, ha prorogato la sua offerta ho. 5,99 100 Giga, rivolta agli utenti che provengono da specifici operatori, tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali, come Lycamobile, Daily Telecom e Green Telecomunicazioni. La promozione offre minuti e SMS illimitati nonché 100 Giga in 4G, il tutto al costo mensile di 5,99 euro. La portabilità del numero andrà richiesta entro 15 giorni dall'attivazione della SIM altrimenti l'offerta si rinnoverà al costo di 11,99 euro al mese.

I costi di attivazione sono gratuiti: all'inizio, dunque, occorrerà soltanto effettuare una ricarica di 6€, mentre se si procederà ad acquistare una SIM presso un negozio fisico verrà richiesto un costo standard di 0,99 centesimi di euro. L'offerta ho. 5,99 100 Giga, infine, potrà essere attivata sia online che nei punti vendita fisici. Tra l'altro, le offerte dell'operatore virtuale ho. Mobile includono anche servizio VoLTE nei terminali compatibili per l'operatore.