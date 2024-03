Su Crunchyroll stanno arrivando Re:Monster, Wind Breaker e tanto altro: ecco le novità per la primavera

Se amate gli anime, è il momento giusto per iniziare a capire come funziona Crunchyroll. Sulla popolarissima piattaforma dedicata ai contenuti di animazione giapponesi, sono infatti in arrivo una serie di episodi nuovi.

Ogni settimana infatti arriveranno più di 40 episodi, di nuove serie o di proseguimento di serie già disponibili. Tra questi, Re:Monster, One Piece, Wind Breaker e molti altri. Scopriamo l'elenco dei titoli in arrivo e la programmazione delle novità.