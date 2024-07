Gli Anelli del potere S2, Jackpot e Naruto tra le novità Prime Video di agosto

Pronto a un'estate di divertimento? Su Prime Video stanno per arrivare una serie di film e serie TV per allietare la tua estate, come Jackpot!, con John Cena, o la seconda stagione della serie Original Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Ecco tutti i nuovi contenuti, e in caso tu non abbia ancora Prime Video, scopri come abbonarti alla piattaforma di streaming.