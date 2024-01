Novità Prime Video di febbraio 2024: arriva Valentina Nappi, LOL Talent Show e tanto altro

Prime Video, la nota piattaforma di streaming che Amazon offre ai suoi abbonati Prime, ha appena annunciato le novità che arrivano in catalogo per il mese di febbraio che si sta aprendo (se non la conoscete, ecco la guida su come funziona Prime Video).

Arrivano nuovi film e nuove serie TV su Prime Video, anche in esclusiva. Andiamo a vederli insieme divisi per categoria, ricordandovi anche come mettere e togliere i sottotitoli su Prime Video nel caso fossero necessari.