C'è anche il nuovo Takeshi's Castle tra le novità Prime Video di luglio!

Tra i colossi dello streaming troviamo anche Amazon con la sua, ormai molto nota e diffusa, piattaforma Prime Video. Ogni mese assistiamo ai nuovi contenuti che arrivano sulla piattaforma di streaming.

Per il mese di luglio 2023 arrivano delle novità interessanti, addirittura con il grande ritorno di Takeshi's Castle. Oltre a questo, arrivano alcuni nuovi titoli in esclusiva. Andiamo a vedere insieme tutte le novità in arrivo.