Novità Prime Video di ottobre: Prova Prova Sa Sa, Upload Stagione 3 e tanto altro

Prime Video è ormai uno dei pilastri dello streaming multimediale, sia grazie ai contenuti on demand che propone il suo catalogo, come film, serie TV e show, e sia grazie ai contenuti in diretta per gli abbonati Prime.

Il mese di ottobre è alle porte ed è quindi ora di scoprire quali sono le novità che ci riserverà Prime Video con il primo mese autunnale. Arrivano nuove serie TV e film originali, anche in esclusiva. Andiamo a vederli insieme, ricordandovi anche come vedere chi altro sta usando i tuoi servizi di streaming.